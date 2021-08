Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Edin Dzeko e sul rinnovo del talento che ha conquistato Inzaghi in questa pre-season

Perché non è ancora arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Dzeko? Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ perché il centravanti bosniaco si sta ‘scontrando’ con la Roma per il pagamento della mensilità di luglio, circa 400mila euro. Ecco spiegato il mancato definitivo via libera e il non annuncio dell’Inter. Dzeko intanto continua ad allenarsi da solo, con poche speranze di poter giocare stasera contro la Dinamo Kiev. Servirebbe un’intesa in extremis al momento non all’orizzonte. Per la prima di campionato, sabato prossimo contro il Genoa al ‘Meazza’, il tutto dovrebbe però essersi risolto, con il classe ’86 in campo fin dall’inizio.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Dopo Dzeko un altro bomber: l’attesa dell’Inter

Calciomercato Inter, ‘blindato’ Zanotti in attesa di Dzeko

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

In attesa che si ‘sblocchi’ Dzeko, l’Inter ha blindato uno dei suoi talenti più interessanti. Parliamo di Mattia Zanotti, laterale destro classe 2003 che ha conquistato Inzaghi in questa pre-season. La dirigenza interista ha trovato un accordo col suo entourage per un contratto – il primo da professionista per il 18enne nativo di Brescia – fino a giugno 2025.