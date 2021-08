L’Inter ha riallacciato i ponti con Mino Raiola dopo l’affare Dumfries e non sono da escludere un altro paio di colpi per il futuro. Beffa pronta per Milan e Juventus

La nuova Inter sta prendendo forma dopo anche l’arrivo di Denzel Dumfries, affare gestito anche grazie alla regia dell’agente Mino Raiola che ha di fatto riallacciato al meglio i rapporti con la società meneghina. I nerazzurri potrebbero però non limitarsi al laterale olandese tra gli assistiti del potente procuratore. Lo stesso Raiola infatti è stato avvisato a cena con Ausilio e non mancherebbero i nomi sul tavolo per il prossimo futuro. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, doppio scippo alla concorrenza: Kean e Romagnoli nel mirino

Come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ potrebbero essere addirittura altri due i profili messi sul tavolo. La prima pista porta a Moise Kean di ritorno all’Everton dopo il prestito al Paris Saint Germain anche se i nerazzurri al momento avrebbero altre priorità per rinforzare l’attacco per il post Lukaku.

La seconda suggestione made in Raiola porta dritto in casa Milan, ed in particolare ad Alessio Romagnoli in scadenza 2022 e che non rinnoverà il proprio accordo con i rossoneri. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, che lo segue ormai da tanto tempo, ma potrebbero rivelarsi decisivi i rapporti tra l’Inter e lo stesso Raiola ora più che mai saldi e fruttuosi.