Inter: poco prima del fischio d’inizio dell’amichevole tra i nerazzurri e la Dinamo Kiev si ferma un altro attaccante. E’ UFFICIALE

Anche Martin Satriano, dopo Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, si deve fermare. Il talentuosissimo giocatore sudamericano non sarà a disposizione in via precauzionale per il match tra i nerazzurri e la Dinamo Kiev a causa di un leggero affaticamento al polpaccio destro.

Il comunicato ufficiale: “Martin Satriano non sarà precauzionalmente a disposizione per la gara contro la Dinamo Kiev a causa di un leggero affaticamento al polpaccio destro”.