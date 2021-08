L’Inter tiene sotto stretta osservazione anche i calciatori che ha in prestito in giro per l’Europa. Particolare attenzione a Sebastiano Esposito che ha iniziato alla grande in Svizzera

In un momento di difficoltà economica così marcata, che ha portato anche a cessioni piuttosto importanti, diventano di importanza capitale anche i giovani a disposizione dell’Inter che punta a farli maturare e nel caso sfruttarne la crescita o in campo o tramite cessioni. Tra i talenti maggiormente sotto esame c’è Sebastiano Esposito che dopo la parentesi in Serie B prima alla Spal e poi al Venezia, è finito in prestito al Basilea per farsi le ossa in un altro campionato piuttosto competitivo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Esposito cresce bene in Svizzera: sale il prezzo e occhio alla cessione

L’attaccante classe 2002 di origini partenopee, ha avuto un impatto devastante sul campionato svizzero. Sebastiano Esposito è infatti andato ancora a segno nella vittoria del Basilea per 5-1 contro il Vaduz. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, ha realizzato un rigore con un cucchiaio annesso mettendo così a referto il suo terzo centro in altrettante partite con la casacca rossoblù degli svizzeri.

Super inizio al Basilea e le big europee osservano la sua crescita. Occhio soprattutto al Borussia Dortmund, che lo osserva da tempo. L’Inter può ripuntarci l’anno prossimo, alla fine del prestito, ma vista la situazione non potrebbe dire di no ad una eventuale offerta da 15-18 milioni di euro.