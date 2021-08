Il Real Madrid è vicino a cedere Odegaard all’Arsenal e col ricavato punta in casa Inter e Juventus per rinforzare il centrocampo

Dalla Spagna giungono consolidate notizie e fresche suggestioni: Ancelotti non ha inserito nella lista dei convocati per la prossima stagione di Liga il centrocampista Odegaard, per motivi puramente tecnici. Ora il Real Madrid aspetta la mossa decisiva dall’Arsenal, dove il norvegese ha militato in prestito la scorsa stagione seppur non brillando. La trattativa prevede un trasferimento a titolo definitivo per circa 50 milioni di euro. Questo incasso spianerebbe la strada al club madrileno per potersi fiondare all’attacco di un nuovo centrocampista, da ricercare all’interno delle rose di Inter e Juventus.

Calciomercato, Real sbircia in casa Inter

Il Real Madrid, forte di un tesoretto non indifferente, sarebbe pronto ad avvicinarsi alla porta dell’Inter ma non ha ancora deciso se bussare oppure limitarsi a sbirciare. Per il momento è certo che piace molto Nicolò Barella. Il profilo del centrocampista italiano è gradito da mister Ancelotti che lo vorrebbe con sé, a tal punto che Perez sarebbe disposto ad un’offerta da 65 milioni. Una grossa cifra che, seppur alleggerirebbe ulteriormente le casse interiste, affonderebbe ancor di più una rosa ammaccata dalle pesanti partenze degli ultimi giorni. L’Inter, quindi, non sarà propensa a vendere il calciatore ad una cifra simile. Ciononostante l’alternativa per i ‘blancos’ è dietro l’angolo: piace Houssem Aouar, brillante calciatore di proprietà del Lione, ai cui piedi striscia da tempo la Juventus.