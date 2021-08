Di Marzio: “Dumfries è un giocatore veramente molto forte, che si mangia la fascia destra”

Inter, l’ex all’allenatore Gianni Di Marzio ha voluto dare la sua opinione sia sulla squadra nerazzurra sia sul nuovo acquisto arrivato dal Psv

Parole e musica per le orecchie dei tifosi nerazzurri, arrivano dall’ex allenatore Gianni Di Marzio che, intervistato da Tuttomercatoweb Radio, ha voluto dare la sua opinione sia sulla situazione della squadra nerazzurra dopo la partenza di Romelu Lukaku sia sul neo acquisto dal Psv Eindhoven Denzel Dumfries. Queste le sue dichiarazioni in merito: “I nerazzurri, con un attaccante, rimangono in cima alla lista delle favorite. L’acquisto di Dumfries è importante perché si tratta di un giocatore veramente molto forte, che si mangia la fascia destra”. Magari queste parole, potrebbero tranquillizzare i tifosi della Beneamata rimasti ‘vedovi’ dopo la partenza di Achraf Hakimi.

Naturalmente si attende anche il colpo a sorpresa di Beppe Marotta, per quanto riguarda l’attaccante che dovrebbe affiancare e poter far rifiatare i due titolari e non è detto che possa essere uno dei nomi che si stanno facendo, ma anche un giocatore che non ci si aspetta.