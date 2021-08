Dumfries: vuole convincere Inzaghi a farlo debuttare subito contro il Genoa

Inter, il neo acquisto Denzel Dumfries ha voluto mostrare ai suoi tifosi le foto del suo impegno in allenamento per farsi trovare pronto per la partita di sabato

Il neo acquisto dell’Inter Denzel Dumfries, si sta allenando duramente per provare ad essere pronto per la sfida di sabato allo stadio Giuseppe Meazza di Milano contro il Genoa e valida per la prima giornata del campionato italiano. Il calciatore, ha una gran voglia di dimostrare tutto il suo valore davanti ai suoi nuovi tifosi e non è detto che Simone Inzaghi, non decida di mandarlo subito in campo contro la formazione di Davide Ballardini.

Per il momento, il giocatore si deve accontentare di calpestare il campo della Pinetina, anche se, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato le foto che lo ritraevano in pieno allenamento, per dimostrare che si sta preparando al meglio per iniziare questa nuova avventura con l’Inter. In ogni caso, per la partita di sabato Simone Inzaghi potrà sempre contare, almeno inizialmente, sull’apporto di Matteo Darmian e poi inserire il nuovo arrivato.