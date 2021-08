Lautaro: le qualificazioni mondiali gli potrebbero far saltare la prima di Champions

Inter, Lautaro Martinez e non solo, rischia di saltare sia la terza giornata del campionato italiano ma anche l’esordio di Champions League

Problemi per le squadre italiane, in vista delle partite della terza giornata di campionato e soprattutto del debutto in Champions League. La Conmebol ha deciso di far recuperare una delle partite di qualificazione per i mondiali in Qatar saltate a causa del Covid, già in questa sessione e quindi saranno ben tre le sfide che verranno giocate tra il 2 e il 10 settembre prossimi e che costringeranno alcune squadre italiane a fare a meno dei loro giocatori sia per le gare di campionato, che probabilmente anche per la Champions League. D’altronde tutte e 10 le nazionali sudamericane, disputeranno nella notte del 10 settembre, ora italiana, l’ultima partita di questa sessione e quindi i calciatori, prima della sera stessa, ma più probabilmente l’11 settembre potranno fare ritorno in Italia.

Le più penalizzate saranno: la Juventus che potrebbe non avere ben 6 giocatori per la partita con il Napoli, l’Inter che ha quattro giocatori sudamericani in rosa, ma Sanchez difficilmente sarà convocato, mentre Arturo Vidal, Matias Vecino e soprattutto Lautaro Martinez partiranno sicuramente. L’altra squadra che potrebbe avere problemi è l’Atalanta, che ne ha 3. L’attaccante per il momento più importante della formazione nerazzurra, rischia di giocare solo una partita, visto che salterà la prima di campionato per squalifica, la terza perché impegnato in nazionale e pure l’incontro di Champions League.