Calciomercato Inter: dopo gli importanti corteggiamenti dei nerazzurri adesso è Duvan Zapata a spingere per la cessione. Tutti i dettagli

Duvan Zapata, lo abbiamo detto e ridetto, rimane la priorità per l’attacco dell’Inter dopo l’addio di Romelu Lukaku che da pochi giorni è tornato a vestire la maglia del Chelsea. Il centravanti colombiano piace moltissimo ai nerazzurri che sono disposti a spendere ben 40 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta. Tuttavia, finché la ‘Dea’ non troverà un sostituto adeguato, difficilmente la trattativa si sbloccherà; a meno che il giocatore stesso non spinga per essere ceduto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter nei guai | Ha detto un altro no: i dettagli

Calciomercato Inter, Zapata spinge per la cessione: ore calde per il dopo Lukaku

Secondo ‘Calciomercato.it’, sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano che è sempre stato il principale obiettivo di mercato dal punto di vista offensivo dopo l’addio di Romelu Lukaku per l’Inter, ha deciso di comunicare oggi stesso la sua volontà di dire addio all’Atalanta per passare all’Inter spiegando all’allenatore Giampiero Gasperini e alla dirigenza bergamasca che la ‘Beneamata’ è una possibilità davvero importante per il suo futuro da calciatore.

LEGGI ANCHE>>> Real Madrid vicino a incassare | Ora assalto in casa Inter

Possibile, quindi, che si possa chiudere la trattativa al più presto con il giocatore che spinge per lasciare un club in cui ha vissuto il periodo migliore della sua carriera fino a qui e con l’Inter che è disposta a spendere ben 40 milioni di euro per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi.