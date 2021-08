Inter-Genoa: ci sono ancora biglietti in vendita e questi sono i consigli per i tifosi

Inter-Genoa, tutto quello che i tifosi che sabato si recheranno allo stadio devono sapere per poter accedere al Meazza senza problemi

Il sito ufficiale dell’Inter, in vista della sfida valida per la prima giornata del campionato di serie A, ha voluto informare i tifosi interessati a vedere la partita allo stadio Giuseppe Meazza su come comportarsi. Innanzitutto, per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti, che per il momento sono ancora disponibili, si possono comprare solo ed esclusivamente su inter.it/tickets. Inoltre i tagliandi non potranno essere ceduti ad altre persone e si potrà entrare nell’impianto milanese con documento di identità valido, green pass e mostrando il QRCode del biglietto. Per il momento e finché resterà in vigore la regola che negli stadi la capienza è limitata al 50%, non saranno disponibili abbonamenti. Qualora si dovesse tornare alla normalità, potrà magari essere presa in considerazione la possibilità di fare abbonamenti per le rimanenti partite stagionali. Per quanto riguarda gli ingressi, il sito dell’Inter raccomanda di recarsi allo stadio con largo anticipo proprio per migliorare gli ingressi e non creare troppi affollamenti, inoltre di presentarsi solo al gate indicato dal biglietto.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Niente Inter | Oggi le visite mediche in Francia: i dettagli