Sanchez: il traumatologo consiglia di non forzare il suo rientro e ne spiega il motivo

Inter, il traumatologo Pablo Mococain ha spiegato il motivo dell’infortunio di Alexis Sanchez e come curarlo

Alexis Sanchez non sarà disponibile per circa un mese e, in merito al suo infortunio, ha dato tutte le spiegazioni del caso Pablo Mococain, traumatologo del reparto chirurgia della Clinica Alemana di Santiago del Cile intervistato da Futuro Fútbol Club. Queste le sue dichiarazioni: "Alexis ha avuto diversi tipi di infortuni, alcuni per sovraccarico, a causa della posizione in cui gioca, fa tanti sacrifici per coprire gli spazi e ha una corsa esplosiva. Quando i giocatori non riposano si possono provocare degli affaticamenti e i muscoli sono esposti a lesioni come è accaduto a lui in questo caso. Quello che l'ha rallentato maggiormente è stato l'infortunio al plantare magro che ha subito prima della Copa America e, non avendo avuto una riabilitazione ideale, a causa dello sforzo che ha fatto per giocare, ho l'impressione che stia pagando quel sacrificio e che ora non è pronto per giocare in Serie A".

