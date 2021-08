Marcus Thuram è vicino dall’essere un calciatore dell’Inter. Ecco i dettagli del contratto che l’attaccante firmerà coi nerazzurri

Sfumata la pista Zapata, infortunato e quindi assente dai campi per un altro mese, l’Inter ha stretto la morsa su Marcus Thuram. Come riportato da Interlive.it, la dirigenza nerazzurra sta provando a chiudere la trattativa col Borussia M’Gladbach per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro più bonus. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la società di viale della Liberazione sta già discutendo con Raiola il contratto del classe ’97: sul piatto un ingaggio da 3,5/4 milioni di euro fino al 2026. Per Thuram ‘sfruttabile’ il Decreto Crescita, che prevede uno sconto di circa il cinquanta per cento sul lordo: i 4 milioni netti sarebbero equivalenti a 6 milioni di euro al lordo, anziché 8. Come conseguenza l’operazione per sola la firma di Thuram, nel complesso, costerebbe 30 milioni di euro per cinque anni.

Calciomercato Inter, con Dumfries e Thuram si spicca il volo

Nonostante i 194 centimetri d’altezza, Thuram è dotato di una rapidità eccezionale e una velocità di punta da brividi: sarebbe persino più veloce dell’ex Hakimi. Nel contempo, sulla fascia destra proprio come sostituto del marocchino, vola Dumfries. I due aprirebbero varchi nelle difese avversarie per poter innescare Lautaro o gli inserimenti dei centrocampisti alle spalle. Due armi letali in più per Inzaghi, che vorrebbe vederli giocare insieme.