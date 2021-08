L’Inter perde terreno fra le pretendenti nel corteggiamento ad un elemento chiave del Milan in scadenza nel 2022, promesso in Spagna

La sessione di calciomercato si avvicina sempre di più verso la chiusura ed il Milan, dopo aver completato la trattativa con la Roma per Florenzi, si appresta a stringere i tempi su Vlasic del CSKA e su Bakayoko di proprietà del Chelsea. Ancora non deciso, invece, il futuro di una pedina essenziale di un ‘Diavolo’ rinato: Frank Kessié attende il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. L’intenzione del giocatore è quella di restare a Milano così come desidera anche il club, ma la lista di pretendenti sull’ivoriano si allunga sempre più per poterlo strappare al Milan a parametro zero. Ad inserirsi c’è l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Offerto ma non convince | Ritorno in Germania nell’affare Haaland

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Kessie al Barcellona nel 2022

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Kessie piace al Barcellona che, dopo gli acquisti estivi di Depay e Aguero, tenterebbe l’affondo per il centrocampista classe ’96 la prossima estate. In corsa coi ‘Blaugrana’ s’inserisce anche l’Inter, con lo stesso scopo di un trasferimento a parametro zero ma la concorrenza è più agguerrita. Per i nerazzurri sarebbe un colpo di qualità che garantirebbe maggiore solidità sulla mediana e un grande dinamismo in tutte le fasi di gioco. Il calciatore, fra le altre cose, è un ottimo rigorista e arricchirebbe il parco di scelte nei tiri dal dischetto. Il Barcellona è comunque davanti, anzi secondo il portale spagnolo non ci sono dubbi sul fatto che sarà la prossima squadra dell’ivoriano.