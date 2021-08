Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta a proposito di Vidal e Sanchez

“Non abbiamo offerte formali per nessuno dei due, rimarrano all’Inter. Fanno parte del progetto”. A ‘La Tercera’ Beppe Marotta, alle prese con l’affare Thuram, ha escluso la partenza dei due cileni Vidal e Sanchez. Quest’ultimo è alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dai giochi almeno fino a settembre inoltrato: “Bisogna avere un po’ più di pazienza – ha aggiunto l’Ad nerazzurro a proposito dell’attaccante – Ha avuto qualche problema fisico ultimamente, però speriamo che si riprenda presto. Per noi è un giocatore importante. In campo con la Nazionale per le qualificazioni al Mondiale? Ancora non lo sappiamo. Vedremo, innanzitutto speriamo che si riprenda presto e che possa dare ancora una volta il supporto di cui abbiamo bisogno per questa stagione”.

Calciomercato Inter, risoluzione contratto Sanchez: trattativa in corso

Sempre a proposito di Sanchez, il giornalista di ‘Sport Mediaset’ Marco Barzaghi ha detto che il club nerazzurro e l’agente dell’ex United sono in trattativa per la risoluzione del contratto da 7 milioni l’anno in scadenza a giugno 2023. Vedremo se questa notizia troverà conferme, ricordiamo che con la risoluzione i nerazzurri perderebbero i benefici del Decreto Crescita. Per la sostituzione di Sanchez, il nome forte resta sempre quello di Insigne.