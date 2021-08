Inter: dei nerazzurri è tornato a parlare l’icona e vice presidente Javier Zanetti che ci tiene ad essere trasparente con i tifosi interisti

Javier Zanetti, oggi vice presidente dell’Inter e in passato capitano e icona della stessa, alla manifestazione ‘Campioni sotto le Stelle’ ha parlato dei nerazzurri in vista della prossima stagione che inizierà domani con il match di campionato contro il Genoa a ‘San Siro’. Le sue parole, come sempre, piene di trasparenza e sincerità:

“Io non posso mentire ai tifosi dell’Inter. Forse altri sì, ma io no. Sarà una stagione difficile e complicata. Questo va detto per essere corretti nei confronti di tutti, ma va detto anche che saremo competitivi; Simone Inzaghi sta lavorando bene. Io non parlo molto, e il mio silenzio credo dica tanto perché serve a proteggere l’Inter, a concentrarci sulle questioni di campo. Ma una cosa ai tifosi la dico: noi, ancora una volta, per la maglia nerazzurra daremo tutto”.