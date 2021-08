Tra i talenti più puri dell’Inter spicca sicuramente Martin Satriano che sta mettendo in scena un ottimo pre campionato. Il ragazzo però potrebbe andare a giocare

Il pre-campionato dell’Inter procede spedito verso l’inizio della nuova stagione. Simone Inzaghi sta cercando la quadra della sua squadra che ha già fatto vedere ottimi segnali sia da nuovi innesti come Calhanoglu che da ragazzi in rampa di lancio come Martin Satriano. Il polivalente attaccante sudamericano è stato fin qui una delle sorprese migliori della pre-season nerazzurra, tanto da attirare anche l’attenzione di diversi club oltre che quella di Inzaghi. Il tecnico lo stima ma occhio ad un ritorno di fiamma del Monza di Galliani. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Satriano piace ma potrebbe andare a giocare: ci pensa il Monza

Inzaghi sembra propenso a puntare sul talentuoso Satriano, seppur solo come quinta punta ma Galliani non molla l’osso. Possibile infatti un tentativo in extremis da parte del Monza per il prestito dell’attaccante uruguaiano classe 2001.

Lui vorrebbe giocarsi le sue chance proprio con la maglia dell’Inter, come fatto fin qui in pre campionato, ma chiaramente al Monza avrebbe la certezza di giocare con maggiore continuità, un fattore che sarebbe fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo da calciatore.