Fabio Lopez: “Inzaghi non ha l’esperienza di Conte ma ha fatto un grande lavoro alla Lazio”

Inter, Fabio Lopez ha voluto dare il suo parere sul nuovo allenatore Simone Inzaghi e sulla squadra nerazzurra

L'ex portiere Fabio Lopez, ora allenatore in attesa di trovare un nuovo incarico dopo l'ultimo breve mandato in una squadra vietnamita nella stagione 2019-20, durato solo quattro partite per problemi con il presidente del club, ha voluto dare il suo parere sull'Inter. Queste le sue prime dichiarazioni: "Inzaghi non ha l'esperienza di Conte. Il ritorno di Spalletti, Sarri, Mourinho ed Allegri potrà fare la differenza anche se l'Inter è una grande squadra". Poi ha proseguito il suo intervento a TuttoMercatoWeb Radio con queste parole: "Lukaku fa reparto da solo, la sua partenza inciderà perché ha determinato tante partite con il suo fisico. I nerazzurri si sono indeboliti, ma sotto l'aspetto individuale sarà più equilibrata".

Infine ha concluso dicendo: “Inzaghi ha fatto un grande lavoro alla Lazio e l’Inter è il premio per ciò che ha fatto”. Un altro motivo in più per tecnico e squadra, per smentire questo continuo scetticismo da parte di media e addetti ai lavori, nei confronti del nuovo allenatore che ha sostituito Antonio Conte.