Assist e gol per Calhanoglu nel debutto ufficiale con la maglia dell’Inter avvenuto oggi al ‘Meazza’ contro il Genoa nel match valevole per la prima giornata di Serie A

Gol e assist, per Calhanoglu non poteva esserci debutto migliore con la maglia dell’Inter: “Abbiamo lavorato bene, siamo partiti molto forte e abbiamo vinto – le parole del fantasista turco, senza dubbio il migliore in campo della sfida col Genoa, al microfono di ‘Dazn’ – Ringrazio tutti i tifosi perché mi sostengono già, voglio dare il massimo per l’Inter e riuscire a dare a mister Inzaghi quello che si aspetta da me, ovvero anche dei gol. Per me è facile giocare con compagni che hanno qualità – ha sottolineato in conclusione l’ex Milan – Abbiamo disputato una bella partita, adesso dobbiamo continuare così”.