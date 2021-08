Socios.com: anche il nuovo sponsor è pronto per l’inizio della stagione

Inter, il nuovo sponsor Socios.com ha voluto inviare un messaggio a tutti i tifosi in primis a quelli nerazzurri in vista dell’inizio del campionato

Oggi allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si disputerà la sfida tra l’Inter e il Genoa. Sono tanti i debutti in casa nerazzurra, non solo l’allenatore Simone Inzaghi ma anche lo sponsor è nuovo. Dopo 26 anni, in cui sulle maglie nerazzurre svettava la famosa azienda Pirelli, sponsor e unico fornitore di gomme per le gare di Formula 1, ora ci sarà Socios.com. L’emozione è tanta anche per la nuova azienda che si occupa di blockchain, che ha voluto inviare un messaggio sul suo profilo Twitter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

L’azienda ha ricordato a tutti, anche se ormai i tifosi sono eccitati dal ritorno in campo delle loro squadre, l’inizio del nuovo campionato di serie A e naturalmente della squadra meneghina, che finalmente potrà disputare una gara davanti ai propri tifosi, dopo quasi un anno e mezzo con gli spalti desolatamente vuoti. Questo il messaggio: “Buongiorno.

Calcio is back.

@Inter are back.

The fans are back.

Here we go.