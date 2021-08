Il Milan necessita di colmare un buco a centrocampo vista l’assenza di Kessié, infortunato. La soluzione potrebbe trovarsi proprio a Milano

L’infortunio di Kessié occorso al flessore durante una sessione d’allenamento lascia, seppur non per molto, un vuoto a centrocampo per il Milan. Ciò che preoccupa è piuttosto l’assenza dell’ivoriano a gennaio per la Coppa d’Africa. Fra i tanti nomi di mercato che sono stati accostati alla posizione del ‘Presidente’, c’è anche quello di Gagliardini che piace anche al Napoli. Ai tempi dell’Inter Stefano Pioli era solito schierarlo come titolare, mentre per Inzaghi risulta un profilo leggermente più defilato perché all’italiano preferisce Vecino. Potrebbe dunque giungere un’offerta di prestito oneroso da 3-4 milioni di euro più diritto di riscatto a 8. L’Inter, tuttavia, non sarebbe affatto propensa ad accettare. Gagliardini fa ugualmente parte del nuovo progetto nerazzurro.

Inter, Gagliardini: “Sensazioni positive per la prossima stagione”

Lo stesso numero 5 commenta così l’andamento del ritiro e i buoni propositi per la imminente stagione sportiva: “Le sensazioni sono positive, stiamo lavorando sodo. Attendiamo che la rosa sia al completo, ma con noi ci sono già tanti giovani grintosi con un bel futuro davanti. Quest’anno ci sarà da mettere in bacheca la Supercoppa e cercheremo di confermarci in campionato. Puntiamo anche di tornare a testa alta fra le grandi d’Europa e a dare qualcosa in più in Coppa Italia“. Attraverso le sue parole, Gagliardini sembra aver messo in chiaro come il suo obiettivo sia ancora giocare come meglio può per una società che riversa in lui grande fiducia. Al Milan non resta che cercare altrove, salvo colpi di scena finali.