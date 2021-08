Messo in archivio l’affare Edin Dzeko con la Roma, l’Inter potrebbe accendere un vero e proprio asse di mercato con la società capitolina. In ballo un altro nome

Il mercato dell’Inter inizia seriamente a decollare dopo l’addio di Lukaku finito al Chelsea e l’arrivo in nerazzurro di Edin Dzeko, attaccante bosniaco proveniente dalla Roma. L’ormai ex giallorosso sarà un tassello importante per la nuova squadra allenata da Simone Inzaghi che intanto punta anche ad un secondo attaccante per puntellare l’organico. Al netto del mercato in entrata va inoltre tenuta sempre la guardia alta in uscita, dove non ci sono solamente nomi altisonanti come quelli di Hakimi, Conte e Lukaku. Con la Roma infatti, dopo l’affare Dzeko, potrebbe anche accendersi un autentico asse di mercato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, asse caldo con la Roma: dopo Dzeko spunta D’Ambrosio a parti invertite

Si infiamma l’asse con la Roma del grande ex Josè Mourinho che potrebbe anche provarci per un jolly come Danilo D’Ambrosio, difensore impiegabile in diverse posizioni e sempre presente quando chiamato in causa in queste stagioni.

I giallorossi potrebbero provarci per il polivalente difensore italiano, chiedendo una chiusura dell’affare con un piccolo indennizzo sui 2 milioni di euro, andando quasi a ricalcare la trattativa per Dzeko. D’ambrosio piace per la sua duttilità e la sua esperienza, ma allo stesso modo è un profilo gradito ad Inzaghi, motivo per cui l’affare resta complicato.