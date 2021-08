Inter-Genoa: sugli spalti si sono indubbiamente divertiti ma non altrettanto a casa. I tifosi interisti e non solo si sono lamentati con Dazn

Buona la prima per l’Inter, un po’ meno per Dazn. Soprattutto nella prima parte del match, a moltissimi tifosi e appassionati è capitato un brutto inconveniente; in molti si sono ritrovati infatti a vedere il fermo immagine di uno dei protagonisti, Hakan Calhanoglu, con la rotellina del caricamento che girava invano.

In 17.500 persone su Twitter, con l’ashtag Dazn, si sono lamentate a riguardo per un servizio che le ha lasciate profondamente insoddisfatte. Meglio nel secondo tempo ma, ovviamente, il servizio non ha fatto brillare gli occhi proprio a tutti.