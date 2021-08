Il Tottenham stringe la morsa sull’Inter mettendo nuovamente pressione sul difensore baluardo, Paratici non vuole attendere oltre

Un Tottenham sempre più pazzo della rosa interista vorrebbe mettere le mani su un pezzo da novanta per completare il reparto arretrato: Milan Skriniar è da sempre un pallino di Paratici e il direttore generale potrebbe avere in serbo una offerta da capogiro che si attesterebbe attorno ai 55 milioni di euro. Il tentativo, estremamente difficile da completare con successo, sarebbe l’ultimo vero affondo in extremis oltre il quale il club londinese non è disposto a spingersi. Ad aumentare il grado di difficoltà sono le volontà ferree del calciatore, più volte pronunciatosi sul non voler lasciare l’Inter a nessun costo.

LEGGI ANCHE >>> Correa e non solo | Inter al lavoro per il doppio colpo in attacco

Calciomercato, Inter categorica su Skriniar

L’Inter, d’altro canto, non è disposta a cedere tanto facilmente uno dei suoi calciatori più pregiati e fondamentali. Nel corso della sua permanenza con la maglia nerazzurra ha dimostrato di farsi trovare pronto ad ogni occasione utile: proprio durante la scorsa partita ha segnato un pesante goal, il primo di un difensore alla prima giornata di campionato come non accadeva dal 2011. Di conseguenza, il club rifiuterebbe con estrema certezza l’offertissima di Paratici e terrebbe stretto a sé Skriniar, probabilmente il prossimo capitano.