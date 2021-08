Calciomercato Inter: il futuro di Valentino Lazaro si decide nei prossimi giorni, e intanto già due club sono già pronti a puntare su di lui

Il futuro di Valentino Lazaro, ormai appare chiaro. Il giocatore austriaco non rientra nei piani dell’Inter del futuro. Proprio per questo, anche se la sua volontà sarebbe quella di rimanere a Milano per giocarsi le sue carte, i nerazzurri da qui alla fine del mercato si stanno impegnando per trovargli una destinazione. E’ fortissimo l’interesse del Benfica, ma nelle ultime ore anche il Borussia Dortmund si è interessato al giocatore. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lazaro tra Benfica e Borussia Dortmund: i dettagli

Secondo ‘Sport1.de’, anche il Borussia Dortmund si è inserito nella corsa a Valentino Lazaro che è in uscita dall’Inter. L’obiettivo del club tedesco è quello di chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro. L’aggiunta del calciatore austriaco sarebbe necessaria al club.

L’inizio di questa stagione ha infatti evidenziato le difficoltà in fase offensiva della squadra di Marco Rose e così la dirigenza pensa a Lazaro come rinforzo; le sue caratteristiche potrebbero rendere il Borussia molto più pericoloso ed efficace sottoporta. Anche il Benfica è sul giocatore che, ad ogni modo, deve decidere cosa fare del suo futuro che appare essere sempre più lontano da Milano.