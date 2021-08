Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’operazione Correa con la Lazio ormai giunta a una conclusione positiva per i nerazzurri

Correa all’Inter, ormai non ci sono più dubbi: è fatta. Alla fine la Lazio di Lotito è venuta incontro ai nerazzurri accettando l’offerta da 30 milioni di euro, tra prestito oneroso (5 milioni) e obbligo di riscatto (25). I nerazzurri avrebbero acconsentito all’inserimento di un bonus da 1 milione legato alla qualificazione in Champions League. L’attaccante argentino dovrebbe sbarcare a Milano tra oggi e domani, in tempo forse per essere convocato da Inzaghi per la gara col Verona in programma venerdì al ‘Bentegodi’ alle 20.45.

Calciomercato Inter, Correa firma fino a giugno 2025

Il ‘Tucu’, grande amico di Lautaro Martinez e richiesta esplicita di Simone Inzaghi dopo che sono naufragate le piste Zapata e Correa, si legherà ai nerazzurri con un contratto da 3,5 milioni di euro netti (circa 7 lordi) fino a giugno 2025. Tra cartellino e ingaggio, il club di viale della Liberazione investirà per lui quindi 58-59 milioni di euro.