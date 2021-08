Le ultime di calciomercato Inter evidenziano l’arrivo a Milano di Joaquin Correa, nuovo rinforzo per l’attacco della squadra di Simone Inzaghi

Joaquin Correa è atterrato all’aeroporto di Linate. L’argentino ora si sposterà alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano per le visite mediche, poi il passaggio al Centro Coni per l’idoneità e quello infine in viale della Liberazione per la firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2025.

Correa arriva dalla Lazio in prestito oneroso più obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni di euro, più un altro milione di bonus legato alla qualificazione in Champions. Il classe ’97 potrebbe essere arruolato da Inzaghi già per la sfida col Verona valida per la seconda giornata di Serie A e in programma venerdì sera al ‘Bentegodi’.