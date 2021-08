Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le imminenti partenze di altri quattro nerazzurri dopo quella di Pinamonti avvenuta ufficialmente ieri

Dopo Pinamonti, passato ufficialmente ieri all’Empoli, si preparano a lasciare l’Inter altri quattro calciatori. Tra questi il più importante è senz’altro Valentino Lazaro. L’esterno austriaco si è convinto della destinazione Benfica dopo che i portoghesi hanno raggiunto la qualificazione ai gironi di Champions. Operazione di fatto chiusa con la formula del prestito biennale più obbligo di riscatto a 8-8,5 milioni di euro.

Imminente sono pure le cessioni di Agoume, Colidio e Salcedo. Quella del francese è stata anticipata da Interlive.it lo scorso 11 agosto, per lui però prima il rinnovo del contratto fino a giugno 2024. Agoume tornerà in Francia, legandosi al Brest con la formula del prestito. Per Colidio probabile un’altra partenza all’estero, anche se sull’argentino ci sono pure club della nostra Serie B. Salcedo, infine, dovrebbe far ritorno al Genoa oppure ricongiungersi con Juric al Torino, sempre in prestito.