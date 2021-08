Le ultime news Inter si concentrano sul sorteggio dei gironi di Champions in programma oggi alle 18 in quel di Istanbul

Oggi alle 18 a Istanbul ci saranno i sorteggi dei gironi di Champions League. L’Inter di Simone Inzaghi è inserita in prima fascia, la Juventus in seconda, l’Atalanta in terza e il Milan in quarta. Dal Barcellona al Real Madrid passando per il Manchester United, fino allo Shakhtar di De Zerbi e al Besiktas, ecco alcune delle possibili avversarie dei nerazzurri.

ECCO LE FASCE COMPLETE

PRIMA FASCIA: Inter, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona, Villarreal

SECONDA FASCIA: Juventus, Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester United, PSG, Real Madrid, Siviglia

TERZA FASCIA: Atalanta, Ajax, Benfica, Lipsia,Porto, Zenit, Salisburgo, Shakhtar Donetsk

QUARTA FASCIA: Milan, Bruges, Malmoe, Young Boys, Wolfsburg, Besiktas, Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol

Inter sfortunata: la ‘simulazione’ del sorteggio Champions

Calciomercato.it ha effettuato la simulazione dei sorteggi dei gironi che potrete seguire in diretta su Interlive.it a partire delle ore 18. Per Dzeko e compagni sorteggio non terribile come gli anni scorsi, ma non di certo fortunato: nel girone B assieme a Liverpool, Zenit e Wolfsburg. Staremo a vedere come andrà quello reale…