Calciomercato Inter: questa sera i nerazzurri affronteranno il Verona ma nel mirino c’è anche Zaccagni. Il motivo riguarda il futuro

Questa sera l’Inter affronterà il Verona allo stadio ‘Bentegodi’ in un match valevole per la 2° giornata di Serie A. I nerazzurri puntano i tre punti ma non solo; la dirigenza della ‘Beneamata’ osserverà anche Mattia Zaccagni, giocatore pieno di qualità che in vista del 2022 potrebbe lasciare la squadra allenata attualmente da Eusebio Di Francesco per dirigersi altrove. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, Verona-Inter | I convocati di Inzaghi

Calciomercato Inter, Zaccagni in nerazzurro: due gli ostacoli, uno il ‘supporto’

Mattia Zaccagni piace molto all’Inter, che questa sera durante il match in trasferta contro il Verona lo osserverà dato che il prossimo anno potrebbe seriamente diventare un obiettivo di mercato di Marotta e colleghi. Il giocatore italiano, però, piace anche a Lazio e Milan che potrebbero provare ad ingaggiarlo anche in questi ultimi giorni di calciomercato. Il suo contratto scade nel 2022, ma dovrebbe rinnovare prima del prossimo giugno e in più, considerando gli ottimi rapporti fra l’Inter e l’Hellas, difficilmente la ‘Beneamata’ metterebbe i bastoni fra le ruote al club veneto.

LEGGI ANCHE>>> Mbappe al Real, il Psg bussa di nuovo in casa Inter | I dettagli

Ad ogni modo, il ‘Biscione’ potrebbe avere un supporto non indifferente sul possibile ingaggio di Zaccagni; parliamo dell’agente Tullio Tinti, che è pure il manager di Alessandro bastoni, Matteo Darmian e il tecnico Simone Inzaghi fra gli altri. Con il suo appoggio, i nerazzurri potrebbero pensare di chiudere una trattativa del genere a dieci milioni di euro più un giovane di talento.