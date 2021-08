Calciomercato Inter: i nerazzurri potrebbero perdere un altro big nel 2022 a causa del Real Madrid pronto a tutto pur di averlo. I dettagli

Il Real Madrid vuole subito tornare al vertice del calcio europeo senza perdere tempo. E infatti già in questi ultimi giorni di mercato i ‘Blancos’ tenteranno di acquistare Kylian Mbappe e, tra un anno, Erlink Haaland cercando di strappare due tra i più grandi prospetti del calcio internazionale a Psg e Borussia Dortmund. Il tecnico delle ‘Merengues’, Carlo Ancelotti, in vista del prossimo anno avrebbe chiesto anche Nicolò Barella. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Real Madrid su Barella: i dettagli

Dopo Mbappe e Haaland, il Real Madrid punta Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter piace molto a Carlo Ancelotti e così, in caso di permanenza del tecnico ex Milan a Madrid anche nel 2022, non è da escludere un assalto al giocatore la prossima estate. I ‘Blancos’ sarebbero disposti a spingersi fino a settanta milioni di euro per il calciatore italiano.

Tuttavia, per i nerazzurri è incedibile oltre che futuro capitano del club. Terminato il mercato, è probabile che inizino i dialoghi per il rinnovo del suo contratto che significherebbe blindare ulteriormente il leader numero uno dell’Inter del futuro.