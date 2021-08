Lautaro: con il gol al Verona è arrivato a quota 50 in 133 presenze

Inter, Lautaro Martinez con la rete segnata al Verona ha raggiunto i 50 gol con la maglia nerazzurra con una media di uno ogni 173 minuti

Per due anni la Lu-La ha deliziato i palati fini dei tifosi nerazzurri. Con la partenza dell’attaccante belga, i supporter nerazzurri non sono rimasti orfani a lungo e hanno pure raddoppiato visto che Lautaro Martinez non avrà un solo compagno nuovo ma ben due: infatti sono arrivati prima Dzeko e poi Correa che quest’anno formeranno due nuovi connubi: la Dze-La e la Co-La e perché no anche la Dze-Rea. In ogni caso al suo esordio in campionato l’ex Racing di Avellaneda ha segnato subito un gol pesante, che ha permesso di iniziare subito bene il secondo tempo, dopo che la squadra di Simone Inzaghi aveva regalato il gol del vantaggio alla formazione di Di Francesco nel primo tempo. Quello di ieri al Bentegodi è stato il 50esimo gol in 133 presenze con la maglia nerazzurra con una media di un gol ogni 173 minuti. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> La Champions, il Bernabeu e (forse) Mbappé | Alla (ri)scoperta del Real

Una statistica più che positiva per un calciatore che non è propriamente una prima punta, anche se quest’anno dovrà essere lui a fare le veci del giocatore passato al Chelsea, ma avrà comunque due compagni di reparto che potranno facilitargli sicuramente il compito, senza dimenticare il buon Sanchez che appena tornerà disponibile farà sicuramente la sua parte.