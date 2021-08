Ranocchia: “Grande vittoria di carattere! FORZA INTER!”

Inter, il difensore Andrea Ranocchia ha voluto commentare, come ogni settimana, la prestazione dei suoi compagni di squadra

Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia anche ieri è rimasto in panchina, ma come sempre è l’anima della squadra, anche perché è quello che milita da più tempo in nerazzurro tra i suoi compagni. Quest’anno, nonostante avesse avuto offerte anche più interessanti da parte di altri club, ha deciso di rimanere con uno stipendio decurtato e pur sapendo che avrebbe fatto molta panchina, come nello scorso campionato. Il calciatore ha voluto commentare, come ogni settimana tramite il suo profilo, la bella vittoria ottenuta nella sempre non facile trasferta a Verona contro la formazione di casa.

Questo il testo del messaggio: “Grande vittoria di carattere! FORZA INTER!“. Nonostante la partenza di Antonio Conte, per il momento, si sta vedendo lo stesso spirito di gruppo che c’era nei due anni con l’ex tecnico bianconero e forse, una maggiore fluidità di manovra con meno schemi rigidi, ma più libertà di interpretazione del ruolo da parte dei giocatori.