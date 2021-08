Calciomercato Inter: Brozovic è in attesa di rinnovare il contratto che lo lega ai nerazzurri ma qualcosa potrebbe drasticamente cambiare

Marcelo Brozovic, anche nella prima partita di campionato contro il Genoa, si è rivelato essere uno dei giocatori più importanti dell’Inter. Da Spalletti a Conte fino ad Inzaghi, tutti i tecnici passati in nerazzurro non possono fare a meno del centrocampista croato. Proprio per questo, Marotta e colleghi tenteranno il tutto per tutto per rinnovargli il contratto che scade nel 2022. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Liverpool su Brozovic: le ultime

Marcelo Brozovic ha il contratto in scadenza nel 2022 e, appena terminerà la sessione di calciomercato estiva attualmente in corso, la dirigenza dell’Inter tenterà di accontentare il suo regista per blindarlo in vista del futuro. L’accordo tra le parti può arrivare sulla base di 5 milioni di euro più eventuali bonus. Tuttavia, qualcosa potrebbe andare storto considerando le tentazioni estere, al di là della Juventus comunque interessata alla vicenda.

In particolare il Liverpool di Klopp vorrebbe tentare di ingaggiarlo in vista della prossima stagione con i ‘Reds’ pronti a garantirgli fino a 7 milioni netti a stagione. Il club britannico sarebbe pronto a fare sul serio in caso non arrivasse il rinnovo con l’Inter; il contratto di Brozovic scade infatti il giugno prossimo, arriverebbe quindi a zero dai nerazzurri.