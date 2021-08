Calciomercato Inter: Matias Vecino potrebbe lasciare Milano per dirigersi al Napoli di Luciano Spalletti molto presto. La proposta del Napoli

Matias Vecino, nonostante l’infortunio della scorsa stagione, sembra essere al centro del progetto del nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Un’altra importante possibilità per il centrocampista uruguaiano che al tecnico piacentino piace fin da quando era allenatore della Lazio. Il Napoli di Spalletti, però, è fortemente interessato al giocatore e pur di averlo è pronto ad offrire un attaccante ai nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, dal campo al mercato | Buone notizie su Lautaro

Calciomercato Inter, Vecino al Napoli: scambio con Petagna

Secondo ‘Calciomercatonews.com’,il Napoli starebbe tentando di acquistare Matias Vecino dall’Inter in extremis. Luciano Spalletti, ex tecnico dei nerazzurri, lo ha allenato per due anni e lo vorrebbe fortemente con sé anche nella nuova avventura. I partenopei, pur di accontentare il tecnico toscano, sarebbero disposti ad approcciare uno scambio mettendo sul piatto Petagna che accontenterebbe la ‘Beneamata’ dato che è alla ricerca di un vice di Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE>>> Correa e non solo | Inter al lavoro per il doppio colpo in attacco

Non si tratterebbe di uno scambio alla pari – Vecino è valutato 8 milioni mentre Petagna 12. E’ infatti molto difficile che un’operazione del genere vada in porto dato che l’Inter non può spendere soldi in questa sessione di mercato; se lo scambio fosse paritario, nonostante Vecino piaccia molto anche ad Inzaghi, le condizioni però agevolerebbero l’affare.