La Salernitana sta per chiudere la trattativa per accaparrarsi le prestazioni sportive di un giovane attaccante di proprietà dell’Inter

Il calciatore Edoardo Vergani, classe 2001, sarà a disposizione di mister Castori in quel di Salerno. Secondo ‘Sky Sport’, l’attaccante si trasferirà a titolo gratuito alla Salernitana dopo aver trascorso le giovanili nella ‘Primavera’ dell’Inter ed aver giocato in prestito al Bologna la scorsa stagione di Serie A. Data la giovane età per lui c’è ancora tanta gavetta da fare e questa nuova avventura potrebbe valere come ottima rampa di lancio sul panorama calcistico italiano. Proprio in quest’ottica, l’Inter è riuscita a strappare il 30% sulla futura rivendita.

Calciomercato, Vergani dall’Inter alla Salernitana dopo un lungo percorso nelle giovanili nerazzurre

Vergani è stato parte del progetto nerazzurro Under 17 e Under 19 accumulando nelle gambe tanti minuti. Le migliori prestazioni le ha ottenute proprio durante la sua esperienza con l’Under 17, segnando ben 17 reti in ‘sole’ 25 presenze. Decisamente un discreto bottino. Ha invece esordito in Serie A con la maglia del Bologna giocando 11 minuti proprio contro l’Inter.