Calciomercato Inter: Agoume, adesso è praticamente tutto deciso sul suo futuro. Arriva il comunicato ufficiale dei nerazzurri. I dettagli

Lucien Agoume rimarrà ancora all’Inter. O meglio, ha prolungato il suo contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2025. Il suo futuro da calciatore, sarà ancora in prestito; è stato da pochi minuti ufficializzato il suo passaggio in Francia al Brest dove il centrocampista cercherà di maturare ancora per provare a convincere la ‘Beneamata’ in vista della prossima stagione. Il comunicato del club interista:

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Lucien Agoume: il centrocampista francese classe 2002 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2025“.

L’Inter poi aggiunge:

“FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Lucien Agoume al Brest: il centrocampista classe 2002 si trasferisce al club francese a titolo temporaneo”.