Vidal: “È sempre un orgoglio continuare a rappresentare il mio Paese!!!”

Inter, Artiuro Vidal è carico in vista delle importanti sfide che aspettano la sua Nazionale valide per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar

Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal, è partito per il Sudamerica per disputare con la Nazionale cilena le tre partite di qualificazione valide per il mondiale in Qatar del 2022. Il calciatore dopo i due ottimi scampoli di partita disputati contro Genoa e Verona, è pronto a dare il suo contributo anche per la sua nazionale e, in merito a questa situazione, lo ha dimostrato tramite il suo profilo Instagram. Questo il messaggio in vista delle tre partite: “È sempre un orgoglio continuare a rappresentare il mio Paese!!!”.

In questo momento il Cile, dopo aver disputato le prime sei giornate si trova in settima posizione e le prossime sfide saranno fondamentali, visto che affronterà in casa il Brasile che è in testa alla classifica a punteggio pieno, quindi l’Ecuador in trasferta che è terzo con 9 punti e per ultima la Colombia che è al quarto posto a pari merito con l’Uruguay con 8 punti, sempre in trasferta.