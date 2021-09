Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il mancato arrivo in nerazzurro di un attaccante molto stimato dalla dirigenza

In Germania è emerso un retroscena che conferma in larga parte quanto scritto al tempo da Interlive.it, ossia che l’Inter è stata vicina a chiudere l’acquisto di Marcus Thuram per circa 25 milioni di euro. La ‘Bild’ in realtà va oltre, parlando di accordo praticamente raggiunto tra i nerazzurri e il Borussia Moenchengladbach per il cartellino dell’attaccante francese che in seno alla società nerazzurra godeva e gode di molta stima. L’operazione è saltata, sottolinea il quotidiano tedesco, per via dell’infortunio rimediato dal figlio d’arte durante la sfida di Bundesliga contro il Bayer Leverkusen.

Calciomercato Inter, Thuram ko e affondo per Correa

Contro le ‘Aspirine’, Thuram rimediò la rottura parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio, con il rientro previsto a metà ottobre. Dopo l’infortunio del classe ’97, che Marotta e Ausilio comunque non perdono di vista in ottica futura visti gli eccellenti rapporti con Mino Raiola, il club di viale della Liberazione ha affondato il colpo per Correa riuscendo alla fine a chiudere con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto più 1 milione di bonus legato alla qualificazione in Champions.