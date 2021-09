Rumors dalla Spagna parlano di un inaspettato intoppo nella trattativa che l’Inter vorrebbe chiudere con una perla del calcio italiano, promesso altrove

L’Inter continua ad essere l’ombra di Lorenzo Insigne, con la speranza che la sua trattativa di rinnovo contrattuale col Napoli possa arenarsi definitivamente. Tuttavia l’attaccante della Nazionale non è apprezzato soltanto a Milano, dove lo aspetterebbero a braccia aperte, ma anche da uno dei tecnici più carismatici di sempre: Diego Simeone. Dalla Spagna, infatti, alcuni rumors hanno sottolineato che l’Atletico Madrid si sia insinuata silenziosamente nel percorso che avrebbe portato Insigne all’Inter e che ne possa drasticamente complicare la buona riuscita. Si parla addirittura di accordo già raggiunto coi ‘Colchoneros’. Non si esclude che l’attuale capitano del Napoli possa dunque lasciare l’Italia, senza arrecare un torto alla società che lo ha cresciuto ed amato, per trasferirsi alla corte di uno dei club più intriganti d’Europa.

Calciomercato, Inter perde terreno su Insigne

Queste clamorose voci di mercato relative a gennaio 2022 non lasciano presagire nulla di buono: la pista Insigne sembra essersi raffreddata. Non è detto, però, che il tutto possa venir presto smentito e quindi i nerazzurri siano ancora in gioco, ben caldi. Di certo c’è che al calciatore non dispiacerebbe intraprendere un nuovo percorso altrove, possibilmente in un club che punta ad essere tra i migliori d’Europa. Il nome dell’Atletico Madrid non è neppure nuovo alle sue orecchie, al pari di Inter ed Arsenal. Tutte attendono il momento di strapparlo a zero.