Inter: Roberto Gagliardini sembra aver ampiamente recuperato dall’infortunio di questa estate. Per Alexis Sanchez invece più di qualche dubbio

Roberto Gagliardini, dopo l’infortunio subito questa estate, sembra essere tornato in forma e pronto per rientrare negli schemi tattici di Simone Inzaghi. L’ex giocatore dell’Atalanta ha infatti lavorato con il gruppo per il terzo giorno consecutivo da quando il tecnico dell’Inter si è messo al lavoro in vista del match contro la Sampdoria, nonostante l’assenza di ben 14 giocatori (tutti in nazionale).

Ad ogni modo, pare chiaro che il centrocampista possa tornare a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Genova. Per quanto riguarda Alexis Sanchez, rimane un rebus il suo ritorno; anche se lo staff nerazzurro tenterà di rimetterlo in condizione già per il 12 settembre.