L’Inter ha deciso di mantenere in rosa il giovane Satriano, visti anche i problemi fisici di Sanchez, ma a gennaio potrebbero cambiare ancora le carte in tavola

È iniziata al meglio la stagione dell’Inter, con due vittorie in serie che hanno messo in evidenza anche la grande verve realizzativa di un attacco subito molto produttivo. 7 reti in due sfide per Lautaro e soci che stanno quindi per ora sopperendo egregiamente all’addio di Romelu Lukaku. Nello specifico sono già andati in gol lo stesso Martinez, Dzeko ed anche Correa tra gli attaccanti a disposizione di Inzaghi. Numericamente a completare il reparto ci sarebbero Alexis Sanchez e Martin Satriano, giovane talento rimasto in rosa proprio alla luce dei molteplici problemi fisici che condizionano l’attaccante cileno troppo spesso ai box. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Satriano può partire a gennaio: al suo posto torna di moda Scamacca

Satriano era stato bloccato da Inzaghi vista la situazione precaria di Sanchez, ma a gennaio potrebbe partire in prestito. Con sua partenza eventuale tornerebbe forte il nome di Gianluca Scamacca, che l’allenatore ex Lazio apprezza come vice Dzeko.

L’ex genoano, in passato vicino alla Juventus, è tornato al Sassuolo e sta lavorando alla corte di Dionisi. Con i neroverdi nel caso si può chiudere con un prestito di un anno e mezzo, fino a giugno 2023, con diritto di riscatto a 25 milioni di euro.