L’Inter è proiettata già alla prossima estate, con Marotta sempre attento al mercato dei papabili parametri zero. Per il futuro occhio quindi ad un obiettivo della Juventus: la strategia

La nuova Inter di Simone Inzaghi prende forma in campo, con i primi risultati importanti arrivati nelle due giornate inaugurali del campionato di Serie A. Al contempo la dirigenza, che ha chiuso bene un mercato complesso, pensa già anche al futuro, mettendo sul tavolo diverse strategie per la prossima annata. Nello specifico Marotta e soci non perdono di vista il mercato legato ai futuri parametri zero, con diversi calciatori di spicco che hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 che potrebbero far comodo. Tra questi anche Corentin Tolisso, talentuoso centrocampista di proprietà del Bayern Monaco, spesso accostato alla Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Tolisso a zero: la strategia per superare la Juve

Tolisso potrebbe dunque lasciare il Bayern a parametro zero essendo ancora in scadenza nel 2022. Piace alla Juventus da diverso tempo, ma occhio a Beppe Marotta che può fiutare l’ennesimo affare a zero con la possibilità di rafforzare il centrocampo con un profilo ancora giovane ma molto esperto anche a livello internazionale.

Tolisso potrebbe inoltre essere convinto in virtù di un triennale da 4 milioni di euro netti, circa 18 lordi grazie all’ausilio del decreto crescita. Il francese ex Lione nel caso potrebbe andare a sostituire Vecino e Vidal, entrambi in scadenza, tagliando così fuori la Juventus.