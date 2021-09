L’Inter è proiettata con grande attenzione anche al futuro. I nerazzurri infatti monitorano la crescita dei propri giovani e pensano già ad un doppio possibile colpo in uscita

Obiettivo scudetto per l’Inter di Simone Inzaghi che punta a confermarsi ai massimi livelli del calcio italiano nonostante l’addio di Conte. L’ultimo mercato estivo ha rivoluzionato profondamente la rosa a disposizione dell’ex tecnico della Lazio che avrà un compito tutt’altro che semplice. Intanto Marotta e soci pensano anche al futuro, proiettandosi sulle prossime sessioni di mercato, e tenendo sempre sotto stretta osservazione tutti i talenti che l’Inter stessa ha spedito in prestito in giro per Italia ed Europa.

Calciomercato Inter, Mulattieri-Esposito inizio super: i nerazzurri pregustano il tesoretto

Tra i giovani interisti più in palla in queste prime uscite stagionali con le nuove maglie ci sono Mulattieri e soprattutto Sebastiano Esposito che hanno manifestano un inizio sprint con le maglie di Crotone e Basilea.

Futuro all’Inter difficile: entrambi potrebbero essere merce di scambio o comunque utili per incassare cifre importanti dalle prossime sessioni di trasferimenti. Da tutti e due, se si confermano su questi livelli iniziali, il club meneghino potrebbe incassare un totale di 20-23 milioni di euro, 15/18 dei quali dal solo Esposito.