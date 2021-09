Capitolo rinnovi aperto per l’Inter che dovrà sistemare alcune situazioni nei prossimi mesi per evitare brutte sorprese in futuro. Tra i nodi da sciogliere anche quello legato a Perisic

L’Inter di Simone Inzaghi ha iniziato al meglio la stagione chiudendo anche in modo egregio una sessione di calciomercato non semplice da affrontare visto il ridimensionamento dei costi. A mercato concluso ora la società ha come priorità il capitolo rinnovi, con Lautaro Martinez, Brozovic e Barella su tutti. Nella rosa dell’Inter ci sono però anche altri calciatori che attendono di veder definita la propria situazione contrattuale. Tra questi Ivan Perisic, che sta vivendo la sua ennesima vita in nerazzurro anche sotto i dettami di Inzaghi dopo il rilancio con Conte. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, partenza senza rinnovo: il futuro di Ivan Perisic

Qualora non dovesse rinnovare, a gennaio l’Inter potrebbe riprovare a sistemare Ivan Perisic altrove per non perderlo a zero. Occhio in questo senso all’Everton di RafaBenitez, con il croato perfetto per il suo 4-2-3-1.

Gli inglesi, che non avrebbero problemi ad esaudire richieste economiche dell’ex Bayern Monaco che si assesterebbero su un triennale da 6 milioni, potrebbero però offrire uno scambio.