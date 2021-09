Serena: “Primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile, avevo 18 anni non conoscevo nessuno”

By

Inter, Aldo Serena ricorda il suo primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile dopo il suo arrivo dal Montebelluna a 18 anni

Ha giocato con tutte e quattro le squadre di Milano e Torino, ma forse Aldo Serena si sente più interista rispetto alle altre 3 anche perché ha iniziato la carriera proprio con i nerazzurri che lo acquistarono dal Montebelluna squadra veneta, prima di rimbalzare tra un club e l’altro facendosi comunque apprezzare da tutti. Inoltre nella squadra nerazzurra ha militato globalmente per più anni rispetto alle altre tre. Il calciatore su Twitter ha voluto ricordare i suoi primi passi da calciatore professionista tramite il suo sito Twitter iniziando con queste parole: “Era un dopocena di mezza estate del 1978 ad Appiano Gentile. Primo giorno di ritiro”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Poi ha aggiunto: “Avevo 18 anni, non conoscevo nessuno e mi sentivo a disagio. Malik poi ha preso la chitarra e si è messo a cantare “Luci a San Siro”. Ho fatto un sorriso, mi sono avvicinato e ho rotto il ghiaccio”. P.S.: per chi non lo sapesse Malik era il soprannome di Giampiero Marini, mentre ‘Luci a San Siro‘ è una famosa canzone del professore Roberto Vecchioni.