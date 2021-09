L’Inter, tra le altre cose, ha da risolvere la grana legata al rinnovo di Marcelo Brozovic. Il croato intanto piace all’estero e il Bayern Monaco prova l’assalto

La calda estate dell’Inter ha portato alle cessioni illustri di Hakimi prima e Lukaku poi, oltre all’avvicendamento in panchina tra Conte e Inzaghi. Per il resto Marotta e soci, vista anche la complicata situazione, sono riusciti a mettere in piedi una grande finestra di calciomercato, sopperendo alle partenze e migliorando ove possibile anche l’organico a disposizione dell’ex allenatore della Lazio. Il prossimo step della dirigenza meneghina passerà attraverso i rinnovi di contratto di alcuni big: da Lautaro Martinez a Barella passando naturalmente per Marcelo Brozovic. Proprio la situazione contrattuale del croato, i scadenza 2022, rappresenta al momento il grattacapo maggiore. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, allarme Brozovic: il Bayern Monaco pronto al colpo

Brozovic è stato perno della mediana con Conte e si appresta ad esserlo ugualmente con Inzaghi, motivo per cui l’Inter spera di trattenerlo senza perderlo a zero. Eppure non sarà così semplice, alla luce anche della concorrenza che aumenta su di lui pronta a fiutare la grande occasione low cost.

Scatenato nello specifico il Bayern Monaco, che potrebbe provare ad imbastire un pre-accordo con lo stesso Brozovic, da tempo nei radar, per l’estate 2022. Contratto da 6 milioni di euro per tre anni e mezzo.