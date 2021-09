Nuovo stadio San Siro | Sindaco Sala avvisa Inter e Milan

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si esprime in merito alla questione della creazione di un nuovo stadio e alla relativa gestione

In un’intervista rilasciata al ‘TgR Lombardia’, Giuseppe Sala aveva garantito al presidente del Milan Scaroni che ci fossero le condizioni per la creazione di un nuovo stadio in comproprietà con l’Inter. L’impianto, però, dovrebbe nascere nello spazio adiacente all’attuale ‘Scala del Calcio’ e questo ha destato più di qualche rifiuto da parte di chi considera il ‘San Siro‘ o ‘Meazza’, che dir si voglia, un simbolo della città e autentico orgoglio dei milanesi. Si è fatta strada così l’idea di mantenere ben due impianti attivi, uno dei quali destinato esclusivamente agli impegni delle squadre Nazionali. “Costruire un nuovo stadio senza abbattere l’attuale significherebbe far gravare sulle casse del Comune una spesa enorme, più di quanto non lo sia già. Purtroppo non si possono accontentare tutti, bisogna soprattutto tenere conto dei bilanci” risponde Sala cancellando ogni dubbio.

Sala esclude il nuovo stadio per l’Inter, almeno per ora

La proposta della costruzione di un nuovo stadio che avrebbe ospitato le partite casalinghe dell’Inter è stata accantonata, per il momento, perché carente delle condizioni di base per poterla realizzare. Le due compagini milanesi devono dunque calcare ancora uno degli storici templi del calcio mondiale e questo non dispiace affatto.