Inter: ormai da qualche settimana Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore dell’Empoli dopo aver passato la scorsa stagione in nerazzurro

Pietro Accardi, in conferenza stampa, ha spiegato perché la trattativa relativa all’approdo di Andrea Pinamonti all’Empoli ci ha messo così tanto a sbloccarsi considerando che l’ex centravanti del Genoa era in uscita dall’Inter. Il direttore sportivo ha chiarito che molto, se non tutto, dipendeva dai movimenti di mercato dei nerazzurri:

LEGGI ANCHE>>> Tra rinnovi e addii | Rivoluzione Inter 2022: chi resta e chi va

“Di Pinamonti se ne sono dette tante, in realtà lui ha dato subito l’ok per venire senza praticamente rifletterci più di tanto. Poi in quel momento l’Inter aveva delle esigenze e ce lo ha dato dopo, ma per fortuna ogni cosa si è risolta per il meglio”.