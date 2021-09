Inter: si avvicina il match tra i nerazzurri e la Sampdoria valido per la terza giornata di campionato. C’è posto solo per Dzeko in attacco

Si avvicina il momento di Sampdoria-Inter, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. Anche a causa della sosta delle nazionali, Simone Inzaghi tornerà ‘alle origini’ per la sfida di Genova.

Unica punta Edin Dzeko, con Lautaro Martinez e Joaquin Correa che verranno lasciati in via precauzionale in panchina dopo gli impegni con l’Argentina. Dietro al centravanti bosniaco, agirà molto probabilmente Stefano Sensi. Darmian e uno tra Dimarco e Perisic sugli esterni, il resto tutto da copione.