Erede Handanovic, sfuma Onana | Ma il piano B è anche migliore

Il portiere dell’Ajax Onana è destinato a lasciare presto l’Olanda, ma non c’è soltanto l’Inter pronto ad accoglierlo. Al vaglio la seconda opzione

L’Inter ha palesato il suo interesse per Andre Onana, finito nel polverone dello scandalo per doping lo scorso anno, come sostituto di un Handanovic che pian piano perde colpi. Il portiere di proprietà dell’Ajax ha il contratto in scadenza per giugno 2022 e dunque la trattativa per il suo ingaggio potrebbe rivelarsi piuttosto agevole, se non fosse che nelle ultime ore si è insinuato l’Arsenal in qualità di contendente. Il club londinese vorrebbe infatti cogliere d’anticipo l’Inter mettendo sul piatto un’offerta da 8 milioni di euro per il suo cartellino. Qualora la contesa dovesse favorire quest’ultimo, l’Inter avrebbe però l’occasione di fiondarsi su Bernd Leno come seconda scelta.

Calciomercato, Onana o Leno: doppia via di fuga per l’Inter

Samir Handanovic si è reso protagonista di qualche svista tra i pali che ha mobilitato la dirigenza nerazzurra per un valido rimpiazzo. Rimpiazzo che potrebbe giungere già a gennaio qualora il portierone sloveno dovesse continuare a rendere meno di quanto dovrebbe: che si tratti di Onana dell’Ajax o di Leno dell’Arsenal, il suo destino appare già tristemente segnato.